Dl Genova, Toti: "Per decreto attesa imbarazzante, non è strada buona"

(Agenzia Vista) Liguria, 25 settembre 2018 "Genova e' una citta' che ha molta pazienza, ha molta consapevolezza del ruolo che le e' toccato in questa tragedia, ha voglia di ripartire. È una citta' abituata a lavorare e collaborare ma non e' una citta' abituata a subire, per conto di altri ritardi, insensatezze, strani e tortuosi percorsi che non la riguardano". Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sui ritardi della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Genova, a margine della conferenza stampa di chiusura del 58esimo Salone nautico. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev