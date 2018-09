(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2018 Iran, Trump: "Chiunque non accetterà sanzioni subirà severe conseguenze" SOTTOTITOLATO "Gli Stati Uniti, dopo l'uscita dall'accordo sul nucleare, hanno deciso di imporre nuove sanzioni all'Iran. Chiunque non accetterà le sanzioni imposte subirà delle severe conseguenze". Queste le parole di Donald Trump, presidente Usa, durante il suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it