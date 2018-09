Migranti, Conte: ''Macron ha libertà di opinione ma a volte si sbaglia''

(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Migranti Conte Macron ha liberta di opinione ma a volte si sbaglia Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla 73esima Assemblea generale dell'Onu: "Italia non ha problema con Francia. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa in più occasioni. Lascio all'amico Macron la libertà di opinione, ma a volte si sbaglia anche" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev