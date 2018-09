Onu, Conte: "Non è morale non assicurare equità e dignità"

(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2018 Onu, Conte: "Moralmente non accetto Governi che non si occupano dei cittadini" "Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un'azione di governo che non si preoccupi adeguatamente di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita eque e pienamente dignitose'". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev