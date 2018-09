(Agenzia Vista) Roma, 25 September 2018 Onu, Trump: "In 2 anni raggiunti risultati migliori di chiunque mi abbia preceduto" "L'anno scorso parlavo avanti a voi per la prima volta. Oggi sono qui a raccontarvi dei risultati raggiunti, risultati migliori di qualsiasi altra amministrazione abbia raggiunto prima di me". Queste le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it