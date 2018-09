Presidenzialismo, Guzzetta: ''Chiedo incontro a Fraccaro per referendum elezione diretta Capo Stato''

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2018 Presidenzialismo, Guzzetta: ''Chiedo incontro a Fraccaro per chiedergli di indire referendum'' La conferenza stampa a Montecitorio per annunciare l'adesione della Fondazione Tatarella alla raccolta firme promossa dal Comitato "Nuova Repubblica - Eleggiamo il Presidente" per realizzare un referendum popolare di indirizzo per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Presenti il deputato Carmelo Patarino, Giovanni Guzzetta, presidente associazione "Nuova Repubblica - Eleggiamo il Presidente", il presidente della Fondazione Francesco Giubilei e il vicepresidente Fabrizio Tatarella Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev