(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Siria, Trump: "Usa risponderanno se Assad userà armi chimiche" "In questo momento c'è bisogno di accelerare il processo di pacificazione in Siria. Gli Stati Uniti risponderanno se il regime di Assad userà le armi chimiche". Queste le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it