(Agenzia Vista) New York, 26 settembre 2018 Trump: "Cina non interferisca nelle elezioni Usa" SOTTOTITOLI "La Cina non vuole che io vinca le elezioni perché sono il primo presidente che li abbia mai sfidati sul piano del commercio. Non interferiscano nelle nostre, prossime, elezioni". Queste le parole di Donald Trump, presidente Usa, durante il suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it