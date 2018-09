(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2018 Alitalia, Battisti (Fs) Molte sinergie ma nessuna proposta L'ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, in audizione in commissione Trasporti alla Camera. "Ci apprestiamo a elaborare nuovo piano industriale distribuito su 5 anni, investendo soprattutto sui pendolari. Oggi abbiamo un deficit qualitativo su questo settore, intendiamo perciò stanziare circa 6 miliardi di investimenti sul parco rotabile: cambieremo circa l'80 per cento del parco rotabile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev