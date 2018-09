(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2018 Battisti (Fs) Investiremo sui pendolari, 6 mld su parco rotabile L'ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, in audizione in commissione Trasporti alla Camera. "Ci apprestiamo a elaborare nuovo piano industriale distribuito su 5 anni, investendo soprattutto sui pendolari. Oggi abbiamo un deficit qualitativo su questo settore, intendiamo perciò stanziare circa 6 miliardi di investimenti sul parco rotabile: cambieremo circa l'80 per cento del parco rotabile". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev