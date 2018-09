Il Cardinale Sepe racconta della caduta a Lourdes: "Ho chiesto aiuto, me fa male 'o per'"

(Agenzia Vista) Napoli, 27 settembre 2018 Il Cardinale Sepe racconta della caduta a Lourdes, ho chiesto aiutatemi, me fa male 'o per' Il Cardinale Crescenzio Sepe, prima della conferenza stampa di presentazione del Pellegrinaggio ad Assisi del prossimo 3 e 4 ottobre ha raccontato la dinamica della caduta a Lourdes. "Una persona piena di zelo apostolico voleva aiutarmi a tutti i costi sulla scalinata, si è messo davanti, non ho visto lo scalino e sono caduto". Queste le parole di Sepe. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it