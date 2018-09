Affido condiviso, Pillon (Lega): "Il mio ddl non è contro le donne"

(Agenzia Vista) Liguria, 28 settembre 2018 "A dispetto delle barricate e di quanto da loro affermato agli organi di stampa, il Partito democratico aveva presentato un ddl che prevedeva la mediazione familiare, ipotizzando addirittura tre incontri obbligatori per le coppie prima della separazione. Prendiamo atto che questa mattina la loro proposta di legge è stata frettolosamente ritirata. Non siamo a conoscenza dei motivi alla base di questo repentino dietrofront, ma possiamo assicurare che terremo comunque conto di quanto suggerito nella proposta che si sono rimangiati". Lo dichiara Simone Pillon, capogruppo della Lega in commissione Giustizia, a margine di un dibattito alla Zena Fest di Genova / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev