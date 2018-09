Conte: ''Spread? Quando mercati vedranno manovra scenderà''

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2018 Conte Spread Quando mercati vedranno manovra scendera Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti fuori Palazzo Chigi: "E' chiaro che lo spread che oggi e' salito al presidente del Consiglio non fa piacere pero' dobbiamo anche tenere conto che ieri sera tardi abbiamo finito la manovra economica: non c'e' stato ancora il tempo di una conferenza stampa, non c'e' stata ancora la possibilita' di illustrare ai mercati le linee essenziali e i dettagli di questa manovra. Io sono molto confidente sul fatto che quando i mercati e i nostri interlocutori finanziari potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra, siccome sono tutti versati a valutare gli investimenti nel medio e lungo periodo, secondo me lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev