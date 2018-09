Infografica - Aereo di linea manca la pista d'atterraggio e finisce in mare

(Agenzia Vista) Micronesia, 28 settembre 2018 Il 28 settembre un Boeing 737 dell’Air Niugini è finito in mare durante le operazioni di atterraggio. E' accaduto nei pressi dell’aeroporto di Chuuk, in Micronesia. I 36 passeggeri presenti a bordo e gli 11 membri dell'equipaggio sono riusciti tutti a mettersi in salvo. A giungere in soccorso sono intervenuti una serie di imbarcazioni di pescatori, che hanno recuperato i superstiti mentre si allontanavano dal veicolo a nuoto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il pilota ad aver sbagliato l’atterraggio, mancando la pista dell'aeroporto. Il Boeing volava tra Port Moresby e Pohnpei, e avrebbe dovuto effettuare uno scalo tecnico al Chuuk International Airport. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it