(Agenzia Vista) Napoli, 28 settembre 2018 Manovra, Fico: "Politiche di austerità non hanno portato a niente, spero non ci sia scontro con Ue" "Politiche di austerità non hanno portato a niente, spero non ci sia scontro con Ue". Queste le parole di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati che ha visitato la mostra allestita al Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in onore delle Quattro Giornate di Napoli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it