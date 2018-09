(Agenzia Vista) Napoli, 28 settembre 2018 Protesta CTP a Napoli, esplode in piazza la rabbia dei lavoratori contro de Magistris In piazza Carità mentre sono in svolgimento le celebrazioni per le Quattro Giornate di Napoli, irrompono i lavoratori della CTP, Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli, che accusano il sindaco Luigi de Magistris di averli abbandonati, "non si è più visto ai tavoli di concertazione". Settecento famiglie senza stipendio da due mesi. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it