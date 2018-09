(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2018 Mattarella: "Conti solidi è condizione indispensabile per il futuro" "La nostra Costituzione richiede dei conti che siano solidi, questa è una condizione indispensabili per il futuro e per le nuove generazioni". Queste le parole di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, durante il suo intervento per la manifestazione "Viaggio in bicicletta intorno ai 70anni della Costituzione italiana". fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it