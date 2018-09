Salvini: "Uscita da euro o Ue non è all'ordine del giorno ne oggi ne domani"

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2018 Salvini Uscita da euro o Ue non e' all'ordine del giorno ne oggi ne domani L'ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal suo studio al Viminale. "Finalmente c'è un Governo che pensa prima agli italiani, e quindi è una manovra economica che restituisce il diritto alla pensione a centinaia di migliaia di sequestrati dalla legge Fornero, e sono tanti posti di lavoro che si liberano per i giovani -ha detto Salvini - Diamo invece di togliere, i mercati se ne accorgeranno dopo che l'avranno letta. E' una manovra che restituisce agli italiani quello che è stato tolto loro in passato. Sono assolutamente orgoglioso che la Lega sia stata protagonista di questo passaggio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev