Manifestazione Pd, Martina a Termini accoglie i manifestanti arrivati in treno

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2018 Il segretario del Pd, Maurizio Martina, si è recato in stazione Termini a prendere i militanti che sono arrivati in treno per partecipare alla manifestazione del partito 'Per un Italia che non ha paura'. _Courtesy Instagram Martina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it