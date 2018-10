Def, Salvini: "Stop preventivo da Ue? Non esiste"

(Agenzia Vista) Liguria, 01 ottobre 2018 "Non esiste, è il primo giorno di ottobre, c'è il sole, la gente ha voglia di crescere, lavorare e di tornare in Italia a fare dei figli. E' una manovra economica che senza far miracoli aiuta il lavoro e aiuta gli italiani, aiuta chi vuole andare in pensione per lasciar liberi posti di lavoro, aiuta partite iva, autonomi e artigiani a pagare meno tasse, aiuta chi ha perso il lavoro a provare a ritrovarlo. Non penso che nessuno debba aver paura di un Italia che torna a correre". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Genova, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se temesse una bocciatura preventiva della manovra da parte della Ue / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev