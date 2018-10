Infografica - Charles Aznavour, addio al padre degli chansonnier

(Agenzia Vista) Parigi, 01 ottobre 2018 Charles Aznavour e' morto nella sua casa delle Alpilles, nel sud della Francia, e ora l'intero Paese piange il suo ultimo immenso chansonnier, la cui carriera e' stata cosi' lunga da sembrare quasi eterna o immortale. Un record, quello del cantante francese legatissimo alle sue origini armene, che sali' per la prima volta su un palco all'eta' di 9 anni fino all'ultimo concerto, il 19 settembre scorso, a Osaka, In Giappone. Anche se lui avrebbe voluto cantare fino ai 100 anni. Era previsto per il 26 ottobre a Bruxelles il suo prossimo concerto / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev