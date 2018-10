La delfina più longeva d'Europa Pelé compie 54 anni, i festeggiamenti

(Agenzia Vista) Riccione, 01 ottobre 2018 Delfino Pele compie gli anni La delfina Pelé, la nonna di tutti i tursiopi della Laguna di Oltremare a Riccione, è la più longeva d’Europa. Domenica 30 settembre si è tenuta per lei una super festa di compleanno nella Laguna di Ulisse, con tanto di torta di ghiaccio, pesciolini e gelatina colorata, anche con le lettere del suo nome. Pelé ha compiuto 54 anni, un traguardo davvero unico: perché per un delfino arrivare a compiere quell’età è raro, considerato che normalmente i delfini che crescono in ambiente controllato non superano i 40 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev