(Agenzia Vista) Napoli, 01 ottobre 2018 Maltempo, strade allagate nei comuni a Nord di Napoli, gravi disagi per i cittadini Le piogge della mattina hanno trasformato le strade dei comuni a Nord di Napoli in veri e propri fiumi. Traffico paralizzato e gravi disagi per i residenti. Fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it