(Agenzia Vista) Milano, 01 ottobre 2018 Olimpiadi invernali Fontana Confermata da Coni candidatura Milano Cortina "Il presidente del Coni, Giovanni Malago', mi ha appena telefonato per comunicarmi formalmente che il Coni ha presentato la candidatura di Milano-Cortina, quindi Lombardia e Veneto per l'Italia ai prossimi giochi olimpici invernali del 2026". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana aprendo la conferenza stampa 'dopo-Giunta', questa mattina, a Palazzo Lombardia. "E' una notizia che aspettavamo - ha aggiunto il presidente-, siamo molto contenti e inizieremo a lavorare sodo perche' la candidatura sia approvata dal Cio". Il Governatore ha spiegato che giovedi' prossimo, insieme al sottosegretario regionale ai Grandi Eventi Antonio Rossi, sara' a Venezia per la prima riunione operativa con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina d'Ampezzo, Giuseppe Sala e Giampietro Ghedina. All'ordine del giorno la definizione delle azioni da intraprendere per convincere il Cio che "quella lombardo-veneta e' la scelta migliore". courtesy LOMBARDIA NOTIZIE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev