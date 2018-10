Arrestato il sindaco di Riace Domenico Lucano per favoreggiamento dell'immigrazione - INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Riace, 02 ottobre 2018 La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato il sindaco di Riace Domenico Lucano. Le accuse sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Lucano avrebbe organizzato dei “matrimoni di convenienza” tra cittadini italiani e donne straniere per consentire la permanenza di queste ultime sul territorio. Domenico Lucano è diventato un simbolo dell'accoglienza per i migranti. A Riace, nelle case abbandonate del centro oggi vivono stabilmente centinaia di rifugiati in una specie di sistema di accoglienza diffuso. Dal 2004 il paese, e in particolare il centro storico, ha accolto oltre 6mila richiedenti asilo, provenienti da venti diverse nazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev