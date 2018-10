(Agenzia Vista) Napoli, 02 ottobre 2018 Bagno di folla per Salvini dopo vertice in Prefettura a Napoli tra i sosotenitori che lo attendevano Alcune decine di sostenitori hanno atteso Matteo Salvini, ministro degli Interni, all'esterno della prefettura, dove si è tenuto il vertice per la pubblica sicurezza. Salvini si è concesso i sostenitori stringendo mani e facendo fotografie. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it