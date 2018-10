(Agenzia Vista) Napoli, 02 ottobre 2018 Camorra, Salvini: "Seguiremo questi infami strada per strada" "Inseguiremo questi infami strada per strada, via per via e non gli alsceremo scampo". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante la conferenza stampa al termine del vertice in prefettura sulla sicurezza. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it