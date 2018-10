Di Maio: "Soldi deficit li restiruiremo l'anno prossimo''

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2018 "Quelli che ci dicevano non si può fare ora ci dicono non si deve fare. Avremo modo di recuperare il debito, non abbiamo trovato i soldi dal deficit". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio alla Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev