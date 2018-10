Fraccaro: ''Taglio stipendi parlamentari è competenza Camere''

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2018 Fraccaro Ci auguriamo si possano elminare quanti piu privilegi possibili Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, in conferenza stampa alla Camera sul taglio agli stipendi dei parlamentari: ''è competenza dell'ufficio di presidenza della Camera dove stanno lavorando su tutti i privilegi. Questa domanda me la doveva fare quando ero questore, ora sono ministro e devo rispettare l'autonomia della Camera". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev