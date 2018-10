(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2018 Manovra Di Maio Non ci fermiamo davanti minacce Ue Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa sulle riforme costituzionali presentate dalla maggioranza."A Tria ormai si imputa qualsiasi cosa, anche prendere un aereo in anticipo... Sono stati fatti poi scenari perché siamo forze politiche diverse, e l'1,6% era una degli scenari. Abbiamo indicato delle misure e poi abbiamo visto quale percentuale servisse per realizzarle. Il problema è quel che si fa con il 2.4: se aiuti la gente si arrabbiano, se aiuti sempre i solito va bene. Io sono contento DI come siamo intervenuti sulle imprese, molte delle quali avranno le tasse tagliate al 15%" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev