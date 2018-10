Manovra, Toti: "Di Maio? Vicepremier di lotta e governo"

(Agenzia Vista) Liguria, 02 ottobre 2018 "Di Maio e' un vicepremier di lotta e di governo. La borsa e gli spread stanno facendo pagare un prezzo molto, molto alto ai risparmiatori italiani e anche allo Stato. È un momento preoccupante. Ma io non ho mai tifato per lo spread quando lo si usava contro Berlusconi e non tifero' per lo spread quando lo si usa contro Di Maio". Cosi' il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta la parole del vicepremier Luigi Di Maio che si e' detto pronto a spiegare la manovra finanziaria nelle piazze / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it