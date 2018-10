Riforme, Fraccaro: ''Più potere al popolo e istituzioni più rappresentative''

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2018 Riforme Fraccaro Piu potere al popolo e istituzioni piu rappresentative Il ministro per i rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, in conferenza stampa a Montecitorio presentando delle proposte di riforme costituzionali: "E' veramente un onore poter lavorare a supporto dei due gruppi parlamentari M5s e Lega per una cosa mai vista nei decenni precedenti: lavorare per poter dare potere al popolo di incidere sulle scelte politiche del Paese. Si tratta di gruppi parlamentari che non hanno paura del popolo, non scappano anzi lo ritengono il soggetto piu' qualificato. Sono riforme del cambiamento perche' incardinano lo spirito e il cuore del cambiamento su cui gli elettori ci hanno dato un mandato chiaro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev