(Agenzia Vista) Napoli, 02 ottobre 2018 Salvini a Napoli manifestanti tirano monetine e gridano Posate i soldi Il ministro dell'Interno Matteo salvini arriva in Prefettura per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'esterno i manifestanti dei centri sociali hanno tirato monetine gridando "Posate i soldi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it