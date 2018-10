(Agenzia Vista) Napoli, 02 ottobre 2018 Salvini a Napoli per il vertice sulla sicurezza tra contestatori e sostenitori, lo speciale Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, è stato a Napoli per partecipare al vertice sulla sicurezza pubblica tenutosi in prefettura. Prima del vertice Salvini si è recato nella zona del Vasto, effettuando una breve visita. Nel centro cittadino si è radunata una manifestazione di poche centinaia di contestatori, mentre davanti la prefettura si sono radunati i sostenitori di Salvini. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it