(Agenzia Vista) Napoli, 02 ottobre 2018 Salvini dal predellino dell'auto saluta i sostenitori prima di andare via da Napoli Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, prima di lasciare Napoli è salito sul predellino dell'auto per salutare i sostenitori che lo acclamavano all'esterno della Prefettura, dove si è tenuto il vertice per la pubblica sicurezza. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it