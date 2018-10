(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Crollo ponte Di Maio Gemme commissario Ha il know how giusto non ho altri nomi Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio sul commissario per Genova: "Gemme viene da Fincantieri, ha il know how dell'azienda a cui vogliamo far costruire il ponte. E' di Genova, ha addirittura i genitori sfollati, quindi e' una persona motivata. Con il decreto emergenza abbiamo accelerato le procedure, tutto sara' velocissimo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev