Def, Conte: ''Debito scenderà al 126,5% nel 2021''

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Conte Def in Ue Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Così Conte: "Abbiamo rispettato gli impegni. Con Tria avevamo preannunciato una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Coraggiosa soprattutto per il 2019 perche' riteniamo che il nostro paese abbia bisogno di una manovra che solleciti una forte crescita. Sara' molto significativo per il piano sugli investimenti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev