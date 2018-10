Di Maio: ''Manovra del popolo è quasi pronta''

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Di Maio Manovra del popolo quasi pronta Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio sulla manovra: "Il governo non torna indietro: chi si illude, come il Centro Studi Di Confindustria, sappia che si sta facendo una cattiva idea. Nella manovra ci saranno tutte le misure previste dal contratto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev