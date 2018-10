(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Di Maio Non mi sento di rimproverare Salvini per sue parole su Juncker Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio sulla manovra: "Non rimprovero Salvini per quello che ha detto su Juncker". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev