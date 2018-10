Fingevano di essere finanzieri, rapinatori in fuga sull’autostrada fermati dalla Polizia

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 La Polizia di Stato ferma rapinatori in fuga sull’autostrada La Polizia stradale ha inseguito e bloccato tre rapinatori che, fingendosi finanzieri, fuggivano sull’autostrada da Orte verso Roma, dopo aver rapinato l’ufficio postale di Malfondo, nel Comune di Spoleto. Fingendosi personale della Guardia di Finanza, i malviventi si erano introdotti nell’ufficio postale con la scusa di dover effettuare un controllo sull’autenticità delle banconote in cassa. Una volta all’interno della struttura, però, portavano a termine la rapina, fuggendo con un bottino di oltre ventimila euro. Per far perdere le loro tracce avevano anche cambiato autovettura, salendo a bordo di un’auto “pulita”. Grazie al coordinamento delle forze dell’ordine, tutti gli equipaggi erano stati allertati per le ricerche dei fuggitivi. _Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev