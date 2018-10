(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Manovra Di Maio Misure finanziate anche con taglio deficit Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Di Maio: "La pensione ed il reddito Di cittadinanza, la riforma dei centri per l'impiego e il fondo per i truffati delle anche sono le quattro misure che verranno finanziate sia per il 2019 che per il 2020 e 2021". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev