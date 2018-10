(Agenzia Vista) Stoccolma, 03 ottobre 2018 Premio Nobel per la chimica 2018 assegnato a Frances Hamilton Arnold, quinta donna nella storia Il Premio Nobel per la chimica 2018 è stato assegnato a Frances Hamilton Arnold, ricercatrice americana che ha studiato il comportamento degli enzimi. La Arnold è la quinta donna a ricevere il Premion Nobel per la chimica, prima di lei c'erano state: Maria Curie nel 1911, sua figlia Irene Joliot Curie nel 1935, l’americana Dorothy Crowfoot Hodgkin nel 1964 e l’israeliana Ada Yonath nel 2009. fonte Nobel Prize Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it