Regeni, i genitori da Fico in occasione della 'biciclettata per la verità

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Regeni genitori da Fico I genitori di Giulio Regeni, a Montecitorio dal presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell'arrivo a Roma della 'biciclettata per la verità'' dedicata al ricercatore ucciso in Egitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev