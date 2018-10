(Agenzia Vista) USA, 03 ottobre 2018 Trump a una giornalista Lei non pensa mai Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la conferenza stampa di presentazione dell’accordo commerciale con Canada e Messico, ha preso in giro l'inviata Cecilia Vega della AbcNews. «È in stato di choc perché l’ho scelta per fare una domanda, va bene, lo so che non pensi, non lo fai mai». _WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev