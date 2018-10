UE, le proposte di Savona: "Riesaminare politica monetaria e fiscale e creare una scuola europea"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 03 ottobre 2018 "Ritengo che il Parlamento europeo sia il punto di riferimento di un'iniziativa come quella da me proposta nel documento in cui presento riesamino politica fiscale e politica monetaria in modo integrato e sollecito la creazione di una scuola europea per creare l'unità politica senza la quale non avremo mai un fututro prospero". Queste le parole del ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, a margine del suo incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev