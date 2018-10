(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Antitrust Casellati scelta presidente all insegna della trasparenza La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, hanno presentato a Palazzo Giustiniani l'avviso pubblico per le candidature alla presidenza dell'Antitrust. Così la Casellati: "Mi auguro che il metodo condiviso per la scelta del presidente dell'Antitrust ci accompagni per altre occasioni della vita istituzionale. Questo e' un metodo nuovo, apre alla conoscenza di tutti una nomina di vitale importanza si stabilira' anche un percorso nuovo di conoscenza da parte di tutti i cittadini. Come istituzioni siamo organi di garanzia, e questo e' anche un inizio rispetto ad altre scelte che faremo in seguito che dovranno essere all'insegna della trasparenza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev