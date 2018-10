(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Antitrust, Fico Scelta Presidente trasparente per rinnovo istituzioni La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, hanno presentato a Palazzo Giustiniani l'avviso pubblico per le candidature alla presidenza dell'Antitrust. Così Fico: ''Sono molto contento di fare la prima conferenza stampa con la presidente Casellati. Abbiamo lavorato insieme ad un avviso pubblico per la scelta del presidente dell'Antitrust che è una nomina fondamentale che viene data al presidente della Camera e al presidente del Senato nelle loro intese. E siccome volevamo cercare di dare un senso anche più ampio alla legge ovvero cercare di fare una procedura più aperta e trasparente ed inserire anche un seme culturale per come devono essere fatte oggi le nomine, quindi in completa indipendenza e basate sul merito, vogliamo dare a tutti la possibilità di partecipare. C' è un avviso pubblico che Camera e Senato hanno fatto insieme. Quindi arriveranno sulla mail di Camera e Senato una serie di curriculum L' avviso pubblico scade il 14 ottobre. Possono partecipare tutti quelli che hanno i requisiti previste dalla legge". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev