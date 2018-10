(Agenzia Vista) Romania, 04 ottobre 2018 Catturato in Romania latitante condannato a 15 anni per traffico internazionale di stupefacenti A Oradea, in Romania, i reparti speciali della Polizia rumena ed investigatori del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di Trapani e di Palermo, hanno catturato il latitante trapanese Vito Bigione, di 66 anni, condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione per associazione finalizzata traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Bigione è stato uno dei primi broker che ha messo in contatto cosa nostra, la 'ndrangheta e i cartelli sudamericani che gestiscono il traffico internazionale di cocaina. _Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev