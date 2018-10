(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Di Maio In manovra del popolo ci saranno tutti i soldi per fare quell che abbiamo promesso Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante un punto stampa con i giornalisti a Palazzo Madama: "Ci saranno i 10 miliardi per il reddito Di cittadinanza, i 7 miliardi per la legge Fornero, il miliardo e mezzo per i truffati delle banche. Ci saranno tutte le misure e i soldi per realizzare tutte le misure che abbiamo promesso. Ce ne saranno così tanti che addirittura ripaghiamo i debiti che ci hanno lasciato i governi del Pd e infatti l'Iva non aumenterà. Facciamo quello che abbiamo promesso". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev