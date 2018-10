(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 03-10-18 Fico Grazie a Guardia Costiera e Marina militare per salvare vite in mare, e' un dovere assoluto Lo ha dichiarato il Presidente della Camera Roberto Fico presiedendo l'Aula di Montecitorio nel giorno in memoria delle vittime delle migrazioni. _Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev